“Viaggi vip” per clandestini: 10 arresti, c’è pure un ex poliziotto

Sono italiani e tunisini. Due irreperibili

PALERMO – Gommoni veloci facevano la spola fra la Tunisia e la Sicilia. “Viaggi Vip”, li hanno definiti alcuni testimoni. La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha emesso un fermo nei confronti di 12 persone, sei italiane e altrettante tunisine. Due risultano irreperibili. I poliziotti delle squadre mobili di Palermo e Trapani e del Servizio centrale operativo li monitoravano da agosto 2022. Sono indagate per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina.

Ex poliziotto tunisino “corrotto”

L’uomo chiave sarebbe un ex poliziotto tunisino, che si trova in Italia come richiedente protezione internazionale. Grazie ai suoi appoggi in patria sarebbe riuscito a mettere in piedi l’affare dei migranti creando una cellula a Marsala. Per ogni viaggio non si superava il limite massimo di venti passeggeri che sborsavano da tre a sei mila euro.

Niente carrette del mare affollate e fatiscenti, ma gommoni spinti da potenti motori. Il gruppo “marsalese” oltre a garantire supporto logistico avrebbe messo a disposizione le barche e reclutato gli scafisti, di norma scelti tra tunisini che risiedono in Italia. Nel corso delle indagini sarebbe emerso il passaggio di circa 90 mila euro da un tunisino che vive a Marsala ad un indagato italiano. L’inchiesta ha goduto delle informazioni raccolte dalla task force “Mediterraneo” che prevede il supporto di Europol.

Razzi sparati contro la finanza

Nel corso delle indagini coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Sergio Demontis, tra giugno e settembre scorsi sono stati arrestati otto presunti scafisti. Quattro di loro sono indagati anche per resistenza a navi da guerra, avendo tentato la fuga nonostante l’intervento della guardia di finanza giunta in soccorso dei natanti. In un’occasione, gli scafisti avrebbero ordinato di sparare contro la nave militare dei razzi luminosi.

I numeri dei clandestini

I migranti giunti clandestinamente in Italia sono 73, tra cui 12 minorenni e 6 donne. Tutti sono stati soccorsi e identificati dalla polizia. Tra i clandestini, 19 sono stati arrestati per reingresso illegale nel territorio nazionale. Altri quattro migranti sono finiti in carcere in esecuzione di un provvedimento definitivo di condanna per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti.