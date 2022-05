Palermo, Massolo: “Ora viene il bello, ci giochiamo tutto”

"Per noi questo è un sogno"

PALERMO – Samuele Massolo, portiere del club rosanero, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro la Feralpisalò vinta per 1-0 e valsa la qualificazione alla finale playoff di Serie C: “Per noi questo è un sogno, arrivare in una finale playoff dopo un anno tosto in un girone dove ci sono tante squadri forti, non è facile. Ora viene il bello, ci giochiamo tutto. Noi e tutti i tifosi ce lo meriteremmo. Per i calci di rigore posso dire che sono un ‘di più’, li studiamo bene e siamo stati fortunati. L’affetto della città è una cosa incredibile e bellissima, lo apprezzo veramente tanto. Bisogna giocare così per come siamo impostati, giocando con la linea alta il portiere non può stare basso. Per noi portieri è rischioso ma fino ad ora ha dato i suoi frutti. Ho visto la Feralpisalò contro la Reggiana e mi avevano impressionato, poi siamo stati noi tra andata e ritorno. Siamo stati bravi a tenerla sullo 0-0. Purtroppo per un portiere non giocare non è facile e quando sei chiamato in causa devi farti trovare importante, è una piazza importante questa. Speriamo di continuare così. Prendere gol all’ultimo minuto dopo aver giocato benissimo non ci piaceva, volevamo vincerla con la porta inviolata”.