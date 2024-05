Palermo, maxi-rissa in centro. Arrivano i carabinieri: un ferito

Le indagini dei militari dell'Arma

PALERMO – Maxi-rissa a Palermo in via Ferrara, ad angolo con via De Spuches. Per motivi ancora non del tutto chiari, alcune persone si sono affrontate usando anche bottiglie e danneggiando alcune auto.

Non appena sono arrivati i carabinieri i partecipanti alla rissa sono fuggiti, tranne una donna che mentre provava ad allontanarsi in auto è stata riconosciuta da testimoni e segnalata.

Infuriata, la donna si è scagliata contro un uomo facendolo cadere a terra e provocandogli la frattura dell’anca. Il ferito è stato portato all’ospedale Villa Sofia. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.