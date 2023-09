Mazzate contro la saracinesca della gioielleria: trovata la macchina

L'auto usata per il colpo

Il mezzo usato per il tentato furto nel centro storico

PALERMO – Ritrovata l’auto che dovrebbe essere stata usata nei giorni scorsi per il tentato furto alla gioielleria Cipolla di Palermo. La Suzuki Swift è stata segnalata dal vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao in via della Rosa Bianca alla Vucciria. Voleva evitare che diventasse ricettacolo di spazzatura.

Il 26 agosto scorso i rapinatori sono entrati in azione in via della Guardiola, dove si trova l’ingresso posteriore della gioielleria di via Giovanni Meli, a pochi passi da piazza San Domenico.

In cinque, tutti incappucciati, intorno alle 15:00, si sono presentati armati di picconi e mazze per forzare la saracinesca. Non ce l’hanno fatta e sono scappati quando è scattato l’allarme. Gli investigatori stanno eseguendo dei rilievi sul mezzo.