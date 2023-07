Meloni e Schlein a Palermo: il ricordo di Borsellino e le polemiche

Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Domani ricorre il 31° anniversario della strage di via D'Amelio

PALERMO – La premier Giorgia Meloni e il segretario del Pd Elly Schlein saranno entrambe domani a Palermo per le commemorazioni della strage di via D’Amelio.

Meloni, alle 8:50, deporrà una corona nella caserma Lungaro davanti alla lapide in memoria dei poliziotti uccisi nella strage del 19 luglio del ’92. A seguire farà visita alle tombe di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi alle 10, Meloni presiederà il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta, del capo della procura Maurizio de Lucia e dei vertici delle forze dell’ordine. Si farà il punto sulla lotta alla mafia anche alla luce dei recenti blitz coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. La premier non dovrebbe invece partecipare alla tradizionale fiaccolata organizzata in serata dalla destra.

Una scelta probabilmente dettata anche da ragioni di ordine pubblico. Alla fiaccolata c’è chi teme possibili contestazioni dopo che il ministro della Giustizia Carlo Nordio è detto favorevole all’abolizione del reato di concorso esterno. Meloni di fatto ieri lo ha stoppato: “Comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, però mi concentrerei su altre priorità”. Parole che però potrebbero non bastare a placare i malumori.

Elly Schlein, leader del Pd, si recherà alle 17 nel luogo dell’attentato e presenzierà al minuto di silenzio alle 17.58, l’ora esatta della deflagrazione. Potrebbe tornare sui temi sollevati nei giorni scorsi, quando disse: “Il governo è diviso sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. C’è chi vuole indebolirli anche se sono strumenti per cui hanno perso la vita servitori dello Stato e qui, a pochi giorni dall’anniversario della strage, io voglio ricordare Paolo Borsellino. Risparmiateci il 19 luglio le vostre parole vuote se i fatti” che mettete in campo “vanno in direzione contraria”.