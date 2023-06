Palermo, il Brescia retrocede: possibili sviluppi di mercato

Il club rosanero guarda in casa delle Rondinelle che vanno in Serie C

PALERMO – La retrocessione in Serie C del Brescia potrebbe favorire alcuni sviluppi di mercato con il Palermo. Il doppio confronto nei play-out tra le Rondinelle e il Cosenza ha visto quest’ultima ottenere la salvezza nel campionato cadetto. Per questo motivo alcuni calciatori della compagine guidata da Gastaldello potrebbero pensare di cambiare squadra per proseguire la loro carriera in Serie B.

Tra questi, il tecnico dei rosanero Eugenio Corini ne conosce molto bene due: Dimitri Bisoli e Andrea Cistana, rispettivamente centrocampista e difensore che hanno da poco terminato la stagione con la maglia del Brescia. L’allenatore di Bagnolo Mella, nel 2019, ha ottenuto la promozione in Serie A anche con loro, quando ancora sedeva nella panchina del club lombardo. Un rapporto calcistico che potrebbe favorire il loro arrivo nel capoluogo siciliano, considerato un possibile interesse da parte della dirigenza rosanero, stando a quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”.

Entrambi i calciatori conoscono bene la categoria e potrebbero dare il loro apporto alla causa del Palermo. La società di viale del Fante punta alla promozione in massima serie e Bisoli e Cistana hanno probabilmente raggiunto la giusta maturità calcistica per entrare nel progetto dei siciliani. Pur essendo ancora troppo presto per parlare di proposte economiche o di possibili accordi, con ogni probabilità il Palermo vuole monitorare la situazione per pensare di portare nel capoluogo siciliano i due giocatori.