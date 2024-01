Palermo, mercoledì al via i lavori al manto stradale di via Wagner

I divieti scatteranno dalle 7 del mattino fino al termine del cantiere

PALERMO – Al via a Palermo al rifacimento del manto stradale in via Wagner e in via Villaermosa, nel cuore del centro città, tra la via Amari e via Cavour. Su richiesta dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici, il 5 gennaio scorso è stata emessa l’ordinanza di limitazione al traffico. Lo stop temporaneo alla circolazione veicolare e pedonale sulle due strade interessate scatterà dalle 7 di mercoledì 10 gennaio 2024. Per il rifacimento dell’asfalto sono stati stanziati 100mila euro.

“Le limitazioni – si legge nell’ordinanza – saranno di breve durata e permarranno fino al completamento dei lavori. Si tratta di un ulteriore intervento dell’amministrazione comunale, impegnata nella programmazione e realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi della città – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando -“.