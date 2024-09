Palermo, da mercoledì via al cantiere per asfaltare via Lincoln

La comunicazione dell'assessore Salvatore Orlando

PALERMO – “Da mercoledì inizieranno i lavori per asfaltare la via Lincoln a Palermo”: lo afferma Salvatore Orlando, assessore ai lavori pubblici del Comune. Le opere sono state ritardate dagli scavi effettuati da società private per i servizi a rete (dalla telefonia alla linea elettrica).

“Nella scorsa settimana abbiamo completato piazza Sturzo e la via Roma a partire da via Cavour – precisa Orlando – si sta lavorando su via Houel e via Goethe, proseguiremo in via Nicolò Turrisi e via Villa Filippina verso piazza San Francesco Di Paola (la parte verso via Volturno è stata già asfaltata nei mesi scorsi). Sarà tutto completata entro la settimana”.

I lavori in via Lincoln e le altre zone

“Abbiamo definito, venerdì scorso, l’asse della Cala (da piazza XIII Vittime fino al palchetto della Musica del Foro Umberto I, lato monte) e l’asse di via Belgio. Dal porto di Palermo, passando per via Montepellegrino e via Imperatore Federico, fino a via Belgio l’asfalto è stato rinnovato (eccetto che su via del Fante)”, aggiunge Orlando.

Tra mercoledì e giovedì, il Comune tornerà con interventi mirati (rappezzamenti) su via Regione Siciliana (nei pressi del sottopasso di via Leonardo da Vinci, in direzione Catania).

“Negli ultimi giorni è stata definita la segnaletica orizzontale di via Salinas, verso piazza Diodoro Siculo. Verrà applicata, in questa settimana in via Roma. Stiamo attuando un programma, senza soluzione di continuità, che prevede, in contemporanea, almeno tre cantieri per l’asfalto in città”.