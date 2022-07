Palermo, Miccichè si complimenta: “Varchi vicesindaco, ottima scelta”

Le parole del coordinatore di Forza Italia che aveva sostenuto per quel posto la candidatura di Francesco Cascio

PALERMO – “Affidare il ruolo di vicesindaco a Carolina Varchi è un’ottima scelta del sindaco Roberto Lagalla”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, si congratula con il neo vicesindaco di Palermo, che assumerà la delega al Bilancio. Le parole di Miccichè suonano come un canto di pace, se si pensa che il posto di vicesindaco era stato rivendicato da un compagno di partito azzurro: Francesco Cascio.

“Auguro buon lavoro a Carolina, certo che con dedizione, lealtà e responsabilità si metterà al servizio dei cittadini, adempiendo ai suoi doveri amministrativi – ha aggiunto Miccichè -. Palermo ha bisogno di ripartire e affrontare al più presto le tante emergenze che la affliggono”.

Intanto oggi, Varchi in apertura del convegno ‘Parlate di mafia’, organizzato in città dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato in occasione del trentennale della strage di via D’Amelio, ha ricevuto gli applausi dei dirigenti di Fdi.

Al convegno ha partecipato il presidente dei senatori di FdI, Luca Ciriani. Presenti il governatore della Sicilia Nello Musumeci, la classe dirigente siciliana di FdI tra cui anche Raffaele Stancanelli e quella di Diventeràbellissima, il movimento che fa capo al presidente della Regione siciliana.