Nuove minacce al magistrato che segue i figli dei boss: “Devi smetterla”

Raid alla Procura per i minorenni. Rafforzata la scorta

PALERMO – Nuove minacce alla procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, impegnata anche nella tutela dei figli dei mafiosi e dei trafficanti di droga.

Nei casi più gravi il magistrato ha chiesto la decadenza della potestà genitoriale. Alla fine il Tribunale ha però deciso di lasciare i bambini nelle famiglie di appartenenza.

Le minacce, come riporta l’edizione palermitana di Repubblica, erano contenute in un foglio lasciato all’interno di un fascicolo. Il nuovo raid è avvenuto negli uffici della Procura che si trova nel carcere Malaspina e risale allo scorso 5 agosto. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Massimo Mariani, ha disposto il rafforzamento della scorta.

Sulla vicenda la Procura di Caltanissetta ha aperto un’inchiesta. Stessa cosa un anno e mezzo ma è rimasto senza un nome l’autore dell’incursione nella stanza della procuratrice che era stata messa a soqquadro.

Questa volta qualcuno potrebbe avere sfruttato un momento di allentamento nelle misure di sicurezza. Al Malaspina infatti sono state girate alcune scene del film di Ricky Tognazzi e Simona Izzo su Francesca Morvillo, che fu sostituto procuratore per i minorenni.

In uno dei fascicoli Caramanna ha trovato uno foglio con un croce e la scritta: “Devi smetterla di occuparti dei figli degli altri”.

Un anno e mezzo fa era emerso che allo Sperone la droga veniva confezionata sotto gli occhi dei bambini o nascosta fra i giocattoli. La Procura per i minorenni aveva inizialmente chiesto che i bambini venissero affidati ad una comunità con il divieto di visita e avvicinamento dei parenti.

L’estrema ratio del procedimento prevedeva la perdita della potestà genitoriale. Alla fine si scelse un’altra strada per bonificare l’ambiente familiare. I minorenni sono stati seguiti e monitorati per mesi dal Gruppo Interistituzionale Tutela Minori e su richiesta della stessa Procura sono rimasti a casa.