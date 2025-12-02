 Palermo, minacciano gli automobilisti con una pistola giocattolo
Palermo, minacciano gli automobilisti con una pistola giocattolo

Due 20enni fermati in piazzale Giotto e denunciati dalla polizia
PALERMO – Due ventenni sono stati denunciati a Palermo dalla polizia per avere puntato una pistola giocattolo, ma senza il tappo rosso, agli automobilisti che percorrevano la via Leonardo da Vinci. I due, a bordo di una Mercedes, affiancavano le auto e mostravano l’arma, una riproduzione della Beretta calibro 92.

A lanciare l’allarme un poliziotto libero dal servizio che ha assistito alla scena e ha chiesto l’intervento delle volanti che li hanno bloccati in via Giotto. I due sono stati denunciati per procurato allarme, possesso ingiustificato di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane alla guida, inoltre, guidava senza patente. La vettura è stata sequestrata. 

