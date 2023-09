Palermo, ufficiale il passaggio di Mineo a FdI: “Qui mi sento a casa fra amici”

Andrea Mineo

Ha lasciato Forza Italia

PALERMO – Diventa ufficiale il passaggio di Andrea Mineo a Fratelli d’Italia. “Oggi è per me un giorno di grande felicità che consacra l’inizio di un nuovo percorso politico. Per questo voglio ringraziare tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, i dirigenti nazionali e regionali che mi hanno accolto con grande affetto. Mi sento a casa fra vecchi e nuovi amici“.

Con queste parole l’assessore comunale al patrimonio e ambiente della giunta Lagalla, scelto in quota Forza Italia, ha parlato a margine della manifestazione di FdI a Palermo ‘L’Italia vincente’. Dal palco è stata la deputata nazionale Carolina Varchi, vice sindaco di Palermo (ha annunciato che lascerà l’incarico) ad annunciare il transito ufficiale di Andrea Mineo accolto con un applauso.

Per Roberto Lagalla è tempo di rimpasto in giunta. “Da lunedì vedremo quali saranno le richieste dei partiti”, ha detto il primo cittadino.