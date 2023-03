Palermo, obiettivo play-off: arriva il mini-abbonamento “Final Pack”

I vantaggi dell'offerta del club di viale del Fante per riempire il "Barbera"

2' DI LETTURA

PALERMO – “È tempo di stringerci tutti attorno alla nostra squadra del cuore per vivere insieme tutte le emozioni di questo finale di campionato e prenotare un posto per i playoff”. Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, presenta così il mini-abbonamento per i tifosi rosanero per raggiungere il nuovo obiettivo del club di viale del Fante. “È in arrivo un’occasione unica per riempire gli spalti del nostro stadio e trascinare il Palermo come solo un ‘Barbera’ colmo di voci e colori riesce a fare”, si legge nella nota ufficiale.

Per le ultime quattro gare in casa – contro Cosenza, Benevento, Spal e Brescia – chi non è già abbonato avrà la possibilità di sottoscrivere il Final Pack, uno speciale mini-abbonamento che consentirà di assistere alle partite con una tariffa scontata rispetto al prezzo cumulativo dei singoli match. I vantaggi riguardano in parte un risparmio economico sul prezzo delle partite (fino a un’intera partita omaggio tra le quattro acquistate); dall’altra la prelazione sull’acquisto dei biglietti nelle eventuali partite dei playoff.

Ecco il dettaglio delle tariffe per singolo settore:

Il mini-abbonamento sarà in vendita online (su vivaticket.com) e in tutti i punti vendita Vivaticket del territorio italiano, da martedì 28 marzo dalle 16.30 e fino al fischio d’inizio della gara Palermo-Cosenza. Con il titolo acquistato (stampato a casa se sottoscritto online o ricevuto direttamente come biglietto fisico se sottoscritto nel punto vendita) i “mini-abbonati” avranno dunque la possibilità di accedere a tutte e quattro le partite previste (è fondamentale avere sempre con se il titolo).

ABBONATI STAGIONALI

Vantaggi in arrivo anche per gli abbonati stagionali, che comunque, per le quattro partite in questione, usufruiscono già di una tariffa unitaria ancora più bassa del mini-abbonamento. Oltre alla prelazione sull’acquisto dei biglietti nelle eventuali partite dei playoff, per ognuna delle ultime quattro partite ciascun abbonato stagionale avrà la possibilità di ripetere la promo “Sempre al tuo fianco” e acquistare quindi un ulteriore biglietto per un amico o parente con il 50% di sconto in qualsiasi settore (tale promo, a partire dalla gara contro il Benevento, sarà estesa anche ai mini-abbonati): un modo per “contagiare” tante altre persone con la passione rosanero.