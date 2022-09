Palermo, mister Baldini torna in panchina: allenerà il Perugia

Esonerato il tecnico Fabrizio Castori

Il Perugia, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver sollevato Fabrizio Castori dalla guida tecnica della prima squadra. Secondo diverse indiscrezioni, a sostituire il tecnico ex Trapani sarà l’allenatore toscano Silvio Baldini. Autore della vittoria dei playoff di Serie C con i rosanero, Baldini ha presentato le dimissioni prima dell’inizio del campionato di Serie B (insieme al ds Renzo Castagnini). L’ex tecnico del Palermo, dunque, torna a sedersi in panchina nel campionato cadetto e ritrova a Perugia l’ex centrocampista rosanero Gregorio Luperini.