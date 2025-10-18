Palermo, Inzaghi: “Ci vorrà un ritmo infernale contro il Modena”

L’allenatore: “Ranocchia c’è, Joronen è il titolare. Infortuni? Non sono preoccupato”

Pippo Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa. Il tecnico del Palermo, alla vigilia del big match contro il Modena, ha presentato lo scontro al vertice di Serie B. L’incontro, in programma alle ore 15.00 al “Renzo Barbera”, è il primo dopo il secondo weekend di sosta del campionato per le gare delle nazionali.

“Intanto, visti i risultati di oggi, rimanere al secondo posto prima di giocare è un grandissimo vantaggio da sfruttare. Per me la ciliegina sulla torta era La Spezia, questa è un’ennesima prova di maturità. Per ora la squadra mi sta piacendo e dobbiamo sfruttare il fattore campo con tutti i tifosi”.

“Affrontiamo una squadra che non è prima per caso, ma domenica dopo domenica la nostra percezione di forza aumenta. – ha aggiunto l’allenatore -. Siamo pronti, poi il risultato dipende da tanti particolari. Io mi fido dei miei giocatori, domani ci vorrà un ritmo infernale nel nostro stadio”.

“Situazione infortuni? Andiamo fortissimo in allenamento, per stare dietro i ritmi che abbiamo anzi abbiamo avuto pochissimi infortuni – spiega -. Non sono preoccupato, sono solo dispiaciuto. Bani e Gyasi sono due titolari, ma chi giocherà al loro posto saranno altrettanto all’altezza”.

“Nessun infortunio ci toglie nulla. Questa squadra è forte, a La Spezia abbiamo giocato senza Ceccaroni e Bani e non abbiamo subito tiri in porti. Con Gyasi perdiamo un giocatore importante ma ci sono altri ragazzi pronti a giocare al suo posto”, ha aggiunto Inzaghi.

“Brunori? Quando preparo la partita guardo i miei ragazzi in settimana. Domani abbiamo 18 calciatori e può giocare chiunque. Tutte le partite portano dei dubbi. Questa è solo la mia fortuna, il mio imbarazzo della scelta, io cercherò di sfruttare i loro momenti e certe partite. Magari ce ne fosse uno che lavorasse un po’ meno bene perché sarebbe più facile lasciarlo fuori. Mi dispiace solo per quei tre giocatori che non giocheranno. Ranocchia c’è, finalmente. Peda è la prima alternativa a Bani, giocherà tutti i 90 minuti”.

Poi il tecnico ha parlato ancora dello scontro al vertice al “Barbera”: “In Serie B non ci sono partite semplici, se il Modena è lì è meritato. L’avevo detto a inizio campionato che poteva essere una sorpresa, hanno un ottimo allenatore e hanno fatto un grande mercato. Noi ci sentiamo molto forti e abbiamo un grande vantaggio con il pubblico. Cercheremo di fare una grande gara”.

“Portieri? Sono abbastanza intelligenti per capire che ora sono in quattro. Gomis andrà in panchina e Joronen per ora è il titolare. Bardi dovrebbe tornare la prossima settimana – ha ammesso l’allenatore del Palermo -. Con intelligenza cercheremo di fare tornare chi è stato fuori un mese e mezzo al massimo livello, poi di volta in volta decideremo. Avere quattro portieri come loro è un vantaggio, risolveremo al massimo a gennaio, ma per adesso è un motivo di grande vantaggio”.