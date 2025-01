Palermo-Modena, Dionisi: “Non ho mai avuto problemi con Brunori”

Il tecnico: "Gomes è un titolare, contento per Sirigu. Facile uscire dai binari dopo una vittoria"

Alessio Dionisi commenta Palermo-Modena in conferenza stampa. Al termine della gara, vinta 2-0 dai rosanero grazie ai gol di Brunori e Le Douaron, l’allenatore dei siciliani ha detto la sua sulla partita dalla sala stampa del “Renzo Barbera”.

“Sulla prestazione, a parte i primi dieci minuti approcciati bene, poi il Modena ci ha fatto faticare un po’. Affrontavamo una squadra molto in salute, ma oggi il peso della partita era più sulle spalle del Palermo. Le scelte iniziali sono pensate anche in funzione dei cambiamenti a gara in corso, Diakité si era allenato meno di Pierozzi e quest’ultimo ha qualità che può dare a questa squadra”.

“Saric non l’abbiamo avuto, è rientrato alla penultima partita se non ricordo male. Da Pisa in poi l’abbiamo avuto poco e dalla Salernitana in poi invece non l’abbiamo più avuto – spiega il tecnico -. Questa volta si è allenato tutta la settimana. Gomes è un titolare, l’ho sostituito solo perché era ammonito. Con Brunori non ho mai avuto problemi, sono state fatte delle scelte. Facile pensare indietro adesso, al rientro è il primo giocatore con cui ho parlato e ha manifestato una volontà importante. Oggi ha fatto una partita vera, mi aveva chiesto il cambio ed è rimasto in campo. L’ho visto in settimana come un capitano e anche oggi in partita”.

“Sul modulo? Giocando con due attaccanti dobbiamo coprire il campo in questo modo. Oggi avremmo giocato così anche se ci fossero stati tuti gli esterni d’attacco. La lista degli assenti è abbastanza importante, ma nonostante questo è una rosa di qualità. Merito ai ragazzi perché preparare alcune uscite e le due fasi in maniera diversa in pochi giorni non era facile ma l’hanno fatto bene”.

“Sirigu? Oggi oltre che alla prima partita da nuovo giocatore del Palermo, diciamo, faceva anche il compleanno. Era importante averlo ritrovato così, nello spogliatoio è importante e giocando ancora di più. Sono contento per lui e per la squadra”.

“Posso concedere alla squadra stasera di euforia, festeggiando nel nostro piccolo – ammette Dionisi -. Facile dopo una vittoria uscire dia binari, noi però non siamo quasi neanche rientrati. Dobbiamo ritrovare la stessa intensità al rientro in allenamento martedì prossimo”.

“Ho trovato la squadra, dopo la sosta, con un rinnovato entusiasmo e mi è piaciuto tanto. Non era semplice in un momento del genere ritrovarlo. Questo aiuta, dobbiamo essere equilibrati e consapevoli di quello che possiamo fare. Avremo anche Blin da martedì prossimo, è questa è una bellissima notizia”, ha concluso l’allenatore del Palermo.