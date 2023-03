Palermo: tanti pareggi, ma la zona play-off resta vicina

La graduatoria non allontana i rosanero dagli spareggi di Serie B

2' DI LETTURA

PALERMO – Sono cinque i pareggi consecutivi ottenuti dal Palermo allenato da Eugenio Corini proprio nelle ultime cinque gare del campionato di Serie B. In ordine, il club rosanero ha diviso la posta in palio con Frosinone, Sudtirol, Ternana, Pisa e Cittadella. Cinque risultati utili ottenuti uno dopo l’altro, ma adesso la vittoria è lontana da più di un mese. L’ultimo successo per la compagine del capoluogo siciliano risale al 5 febbraio 2023, con i tre punti ottenuti in casa, di misura, contro la Reggina grazie al risultato finale di 2-1.

Da quel momento, il club rosanero ha ottenuto una sconfitta, contro il Genoa, e i cinque pareggi citati precedentemente. Una “pareggite” l’hanno definita alcuni. Partite approcciate diversamente tra loro, sia prima del match per la caratura dell’avversario sia per quanto successo durante il corso dei 90 minuti. Dall’eurogol di Verre contro i ciociari primi in classifica, agli infortuni di Graves e Sala nei primi minuti di gara contro il Sudtirol, fino al doppio svantaggio dell’ultima sfida contro il Cittadella che il Palermo ha saputo rimontare fino al momentaneo 3-2.

CLASSIFICA E MODENA

Una serie di episodi non ha permesso ai rosanero di ottenere i tre punti da ben sei gare di fila. A tratti sfortuna, ma a volte anche demeriti da parte della squadra guidata dal tecnico di Bagnolo Mella. I cinque pareggi consecutivi, però, non hanno allontanato il Palermo dalla zona play-off del campionato cadetto. I siciliani, infatti, continuano ad occupare il nono posto in classifica a quota 39 punti. L’ottavo posto, attualmente del Parma, dista solo due punti, ma ad esempio il quinto gradino della graduatoria è lontano appena tre punti (per ora c’è il Pisa con 42 lunghezze ottenute). Lo specchio di questi numeri evidenziano l’equilibrio di un campionato che non ti permette di sottovalutare nessuna squadra, a prescindere dalla posizione in classifica.

Appena sotto i rosanero in graduatoria, al decimo posto, c’è proprio il Modena. La squadra guidata da Attilio Tesser ha ottenuto fino a questo momento 38 punti, uno in meno rispetto al Palermo. E venerdì 17 marzo, a partire dalle ore 20:30, i Canarini proveranno a superare i rosanero allo stadio “Renzo Barbera”. La squadra ospite, però, è reduce da risultati altalenanti: nelle ultime cinque gare, il Modena ha ottenuto una vittoria, tre sconfitte e un pareggio. Una squadra ostica quella di Tesser, con calciatori di categoria che potranno impensierire il Palermo di mister Corini ancora alle prese con un’infermeria abbastanza piena.