Palermo-Montecarlo 2023, Black Jack prosegue la sua corsa

I leader della regata hanno passato il gate di Porto Cervo alle 14:53, il record non è impossibile

PALERMO – Prima notte di navigazione per la Palermo-Montecarlo 2023, partita ieri dal golfo di Mondello poco prima delle 13, che si avvicina alle 30 ore di regata. Una regata dai due volti: da un lato la corsa solitaria del 100 piedi Black Jack, dell’armatore australiano Peter Hamburg, che alle 17 del secondo giorno di regata si trova impegnato nel passaggio delle Bocche di Bonifacio e ha quasi 50 miglia di vantaggio sul secondo, il 90 piedi Shockwave 3 Prosecco DOC.

LA CORSA DI BLACK JACK

Black Jack ha avuto il merito di non fermarsi mai, superando le insidie di alcuni buchi di vento nei quali sono cadute molte delle imbarcazioni in gara. Con una media superiore ai 10 nodi, il maxi australiano non è lontano dal target necessario per battere il record (47 ore e 46 minuti) che appartiene allo stesso scafo, quando si chiamava Esimit Europa 2, stabilito nel 2015. Molto si giocherà nella seconda notte: se Black Jack riuscirà ad agganciare il previsto flusso di venti da Sud Ovest e accelerare verso il Principato di Monaco, non è impossibile immaginare il suo arrivo nel primo pomeriggio di giovedi 24 agosto. A Montecarlo, intanto, la macchina organizzativa dello Yacht Club de Monaco è in funzione ed è pronta ad accogliere i velisti.

DIETRO I LEADER

Flotta molto vicina dietro ai leader: a parte il secondo, il 90 piedi Shockwave 3 Prosecco DOC che corre con i colori del Circolo della Vela Sicilia, che ha rallentato nella notte e poi ha ripreso una buona velocità, ed è atteso al gate di Porto Cervo nella serata di oggi, il grosso delle barche naviga quasi a vista. Il VO70 I Love Poland, è terzo in reale, davanti al Cookson 50 Kuka 3 di Franco Niggeler, a bordo Mitch Booth e Pietro D’Alì, che al rilevamento delle 17 era segnalato in testa alla classifica in tempo compensato IRC. Sempre dal tracking, il primo tra gli 8 equipaggi che corrono in doppio è Muttley, il Figaro 3 con Luca Bettiati e Federico Sazzini. Ma è una classifica largamente provvisoria e soggetta a continui aggiornamenti. E’ una Palermo-Montecarlo che si sta rivelando bellissima e apertissima.