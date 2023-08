Palermo-Montecarlo 2023, Boghossian al Circolo della Vela Sicilia

Intanto, sono quasi 50 le barche iscritte alla competizione

2' DI LETTURA

Mancano 11 giorni alla partenza della Palermo-Montecarlo 2023, diciottesima edizione della regata offshore di 500 miglia sulla rotta che dalla Sicilia porta al Principato di Monaco, con passaggio obbligatorio al gate di Porto Cervo, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda.

Scorrendo la lista degli iscritti (visitabile sul sito della competizione), si può dedurre che sarà una Palermo-Montecarlo numerosa, internazionale e con barche e velisti di qualità. Sono già 48 le barche confermate per la regata, dunque si avvicina sempre di più la quota 50 iscritti.

ESPOSTE TRE OPERE DELL’ARTISTA BOGHOSSIAN

Grazie al gemellaggio fra il Circolo della Vela Sicilia e lo Yacht Club di Monaco, in occasione della Palermo Montecarlo 2023 il club palermitano, in collaborazione con la Fondazione Sebastiano Tusa e realizzato dalla Fondazione Sicilia, ospiterà tre opere dell’artista armeno Jean Boghossian, dal titolo “Régate #10”, “Régate #23”, “Régate #24”, recentemente esposte a Montecarlo. Con questa collaborazione il Circolo della Vela Sicilia diventa partner della prestigiosa Mostra in rete “Il linguaggio del fuoco / Immaginario fiammeggiante. Forme e ritmi dell’instabilità universale”, ospitata in diverse sedi prestigiose della Città.

La Palermo-Montecarlo fa parte del calendario della grande vela ed è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, sodalizio che è contemporaneamente impegnato con la sfida di Luna Rossa Prada Pirelli alla 37ma America’s Cup in programma a Barcellona nel 2024, con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco.

Inserita nel circuito di regate “lunghe” del Campionato Italiano di Vela Offshore della FIV, tra quelle con il coefficiente più alto ai fini del punteggio per la classifica finale, le 500 miglia della Palermo-Montecarlo fanno anche parte dei seguenti prestigiosi circuiti: l’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge; il Trofeo d’Altura del Mediterraneo; il Mediterranean Trophy per i Class40; e l’edizione 2023 del Championnat et Trophées Inshore et Offshore Méditerranée en Équipages-IRC.