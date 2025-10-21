 Palermo-Monza: biglietti in vendita per la gara al "Renzo Barbera"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo-Monza: biglietti in vendita per la gara al “Renzo Barbera”

L'incontro è in programma martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30
CALCIO - SERIE B
di
Alle ore 12.00 di martedì 21 ottobre è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Monza, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. L’incontro è in programma martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”.

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il club di viale del Fante invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Palermo-Monza, prezzi biglietti

   Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14***  PROMO UNIPA****
Centralissima 103 € 82 € 82 €
Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 €
Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 €
Gradinata Inferiore 34 € 30 € 30 € 25 €
Gradinata Superiore 28 € 23 € 23 € 14 € 21 €
Curve 22 € 18 € 18 € 16 €

“–” Riduzione non disponibile 

riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nei settori di Gradinata Superiore Laterale
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (MER 22/10 e GIO 23/10 – 10.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00).

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

  • Intero: cedibile a tutti;
  • Ridotto donna: cedibile solo a donna;
  • Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
  • Ridotto under 16: non cedibile;
  • Ridotto under 14: non cedibile;
  • Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

  • essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
  • presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
  • essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.
