Palermo-Monza, Inzaghi cambia qualcosa: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Pochi giorni per rimettersi in carreggiata e si torna subito in campo. Il Palermo guidato da Pippo Inzaghi affronta al “Renzo Barbera” il Monza di Paolo Bianco, con la gara fissata per questa sera alle ore 20.30 e valida per la decima giornata del campionato di Serie B. I rosanero puntano al riscatto dopo la sconfitta esterna contro il Catanzaro per restare nella zona alta della classifica sfruttando il fattore casa.

Il Palermo sa che è fondamentale ritrovare compattezza, aggressività e concretezza in zona gol e il “Barbera” è pronto a essere ancora un’arma in più. I rosanero devono ritrovare la vittoria per tornare a competere per un posto al vertice. Il successo agli uomini di Inzaghi manca dal 4 ottobre, contro lo Spezia, e tra le mura amiche dal 19 settembre, contro il Bari. Con il ko dell’ultima gara i siciliani sono scivolati al quarto posto in classifica con 16 punti.

Anche il Monza si presenta nel capoluogo siciliani con ambizioni di vertice: reduce da una serie positiva di risultati, con tre vittorie di fila, il club lombardo mira a consolidare il proprio piazzamento dopo aver dimostrato qualità e continuità nelle ultime gare. La squadra brianzola, ha raggiunto il secondo posto in graduatoria con 17 lunghezze, le stesse del Cesena, e a Palermo sarà un vero e proprio scontro diretto per le due squadre.

Palermo–Monza: le probabili formazioni

Nel 3-4-2-1 di Inzaghi è possibile immaginare alcune novità rispetto alla gara precedente. Tra i pali ci sarà Joronen e in difesa Pierozzi, Peda e Ceccaroni formeranno la linea a tre. Nella mediana agiranno Diakité e Augello sulle fasce, con Gomes e Ranocchia in mezzo. In avanti dovrebbero giocare Palumbo e Brunori alle spalle Pohjanpalo.

Mistre Bianco dovrebbe optare pure per il 3-4-2-1. Thiam sarà in porta, con la difesa composta da Izzo, Ravanelli e Carboni. A centrocampo dovrebbero giocare dal primo minuto Birindelli, Obiang, Pessina e Azzi. In attacco il duo Colpani-Keita Balde andrà a supportare da Dany Mota nel ruolo di prima punta.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Gomes, Blin, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Balde; Mota.