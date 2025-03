Denise, la malattia e la morte. L’ultima lettera: “L’amore va oltre”

L'addio e le parole-testamento di una studentessa universitaria

PALERMO – Denise Sciortino ha lottato contro la malattia e sperato. Come i suoi cari e gli amici a cui rimane la consolazione delle parole che la ragazza di 23 anni ha scritto prima di morire. Deny, così la chiamavano tutti, era una studentessa universitaria di Palermo.

Un testamento, un messaggio di fiducia nonostante il buio per il male incurabile. Di amore che supera i confini dello spazio e del tempo, entro cui è obbligata a muoversi la natura umana.

La lettera

Ecco il testo integrale della lettera di Denise.

“Non so quando arriverà quel giorno, ma voglio che la mia famiglia sappia che io ho avuto una vita perfetta grazie a loro, sono stata felice per 23 anni, durante la malattia e anche adesso, nel momento più critico di tutti, continuo ad essere felice, solo grazie a loro, poi ad Alessandro e naturalmente a tutte le persone del mio cuore, che sono anche loro una famiglia, fare i nomi non serve.

Grata alla vita per avermi dato tutto questo amore. Non importa quando me ne andrò. Mi sento felice, completa e vorrei che le persone che amo mi ricordino esattamente così. Purtroppo non posso impedire che loro soffrano e questo mi fa male, ma la sofferenza non può e non deve prendere il sopravvento, non cambia le circostanze ma le peggiora.

Non voglio che la gente soffra per me. Perché io sono felice, felice se le persone che amo lo sono. Sarò sempre al loro fianco, a gioire dei loro successi, ad incoraggiarli e fare il tifo per loro nei momenti di sconforto. L’amore va oltre ogni cosa, anche la loro presenza fisica”.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 17 marzo, alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore in piazza Noce.