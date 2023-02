Morta a 49 anni Emanuela Tumbarello, lavorava al Civico

Originaria di Marsala, medico nel reparto di anestesia e rianimazione, lascia due figli

Lutto nel mondo della medicina a Palermo: è morta all’improvviso la dottoressa Emanuela Tumbarello. Originaria di Marsala e dirigente medico di anestesia e rianimazione presso l’ospedale Civico “Di Cristina-Benefratelli, la donna si è spenta all’età di 49 anni a causa di un malore improvviso, lasciando due figli.

Da anni viveva e lavorava nel capoluogo dove aveva conseguito la laurea all’università con il massimo dei voti e dove si era poi specializzata nel suo settore. Apprezzata per la professionalità e l’umanità che caratterizzava il suo lavoro, pochi mesi fa Emanuela Tumbarello aveva anche ricevuto una lettera di encomio da parte del Ministero della Salute, in seguito a un intervento in cui aveva salvato la vita a una bambina di due anni proveniente dal Burkina Faso, arrivata in condizioni molto critiche a Lampedusa, assieme alla madre.

Tra i primi ad esprimere cordoglio, è il dottor Giovanni Geloso con un post su Facebook: “Oggi l’azienda Civico e là rianimazione perde una grande professionista la dottoressa Emanuela Tumbarello. Fai buon viaggio Emanuela riposa in pace ti vogliamo tutti bene”. “Non ci sono parole ma tanta tristezza….ti terrò sempre nel mio cuore…che Dio ti possa abbracciare presto. Buon viaggio tesoro mio”, ha scritto Marianna Esposito.