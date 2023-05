Palermo, morto l’archeologo Amedeo Tullio

Era cittadino orario di Cefalù, il ricordo di chi l'ha conosciuto

Si era dedicato in prevalenza alla ricerca delle tracce dell’antica Cefalù. Da poco aveva anche scritto un nuovo libro che Amedeo Tullio non potrà vedere: lo studioso è morto oggi a Palermo per un malore.

Amedeo Tullio, che aveva 83 anni ed era cittadino onorario di Cefalù, ha insegnato Metodologia e tecniche dello scavo archeologico all’Università di Palermo ma è stato anche ispettore onorario della Pontificia Commissione di Archeologia sacra e curatore della collezione archeologica del museo Mandralisca.

Dopo le prime esperienze a Imera, Tullio ha diretto importanti campagne di scavo. Le sue ricerche e i suoi studi hanno approfondito soprattutto le conoscenze della Cefalù greca e romana che è stata attiva e influente secoli prima della nascita della città normanna.

Tullio ha curato quasi 200 pubblicazioni. Tra gli ultimi suoi lavori un volume che sulle “prime Cefalù” riassume oltre 40 anni di studi e ricerche sul campo.

“Perdo oggi un fratello in scienza, colui che con generosità e rigore mi introdusse alla conoscenza del suo sapere, e alla bellezza dello studio della città antica. Ho capito, seguendolo, come la città sia un corpo vivente, che cresce sempre sulle sue spoglie, sulle proprie radici; quelle che ancora ci governano, anche a nostra insaputa, ma che, una volta svelate, sono ancora capaci di suggerirci i passi più corretti da compiere oggi, da consegnare ancora una volta a chi vivrà nel futuro”, il ricordo del docente universitario Marcello Panzarella.

“Improvvisamente un altro vuoto, un’altra grave perdita nel mondo Lionistico. Un altro grande Lion non c’è più. Sono addolorata, tutti noi siamo addolorati e siamo vicini alla carissima Silvana. Io e tutti gli amici del Lions Club Carini, ti ricorderemo per il tuo sorriso, le tue battute, la tua saggezza” scrive su Facebook Marina Reina