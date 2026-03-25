Palermo, morto l’imprenditore ed ex presidente rosanero Giovanni Ferrara

Aveva 75 anni

PALERMO – Morto a 75 anni l’imprenditore Giovanni Ferrara, ex presidente del Palermo calcio e figura centrale della rinascita del club dopo il fallimento del 1986. Nato il primo novembre 1950 a Lercara Friddi (Palermo), Ferrara ha guidato la società di viale del Fante dal 1989 al 1993 e nuovamente dal 1995 al 2000.

Riporto la squadra in serie B nel 1991

Imprenditore della pasta, è stato il patron che ha riportato la squadra in Serie B nel 1991 e che ha centrato il doppio successo del 1993, vincendo il campionato e la Coppa Italia di Serie C. Sotto la sua presidenza la squadra ha introdotto il logo dell’aquila ad ali spiegate e ha vissuto l’epopea del “Palermo dei picciotti” allenato da Ignazio Arcoleo. La sua gestione si è conclusa con la cessione della società a Franco Sensi, aprendo la strada alla successiva era di Maurizio Zamparini.

Il cordoglio del sindaco Lagalla

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha diffuso un comunicato per esprimere il cordoglio. “Con profondo dispiacere – si legge – apprendo della scomparsa dell’ex presidente del Palermo, Giovanni Ferrara. Ci lascia un uomo perbene, carico di passione e di visione che insieme ai suoi soci, pur tra mille difficoltà, ha contribuito alla causa della squadra rosanero, tenendo alto lo spirito di appartenenza. Tutti noi gli riconosciamo l’impegno quotidiano e di amore per i nostri colori. Alla sua famiglia rivolgo il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”.