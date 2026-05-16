 Lutto a Palermo, è morto Ludovico Gippetto
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Palermo, è morto Ludovico Gippetto. La moglie: “Esempio di dedizione”

Ludovico Gippetto
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Le parole di Grazia Picarella
il lutto
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1 min di lettura

PALERMO – “Ludovico è stato una persona speciale, il cui sorriso e la sua gentilezza hanno toccato molti cuori”.

Grazie Picarella annuncia la scomparsa del marito Ludovico Gippetto, il palermitano fondatore di Wanted, portale specializzato nei beni culturali.

Palermo, è morto Ludovico Gippetto

“La sua vita – continua Picarella – è stata un esempio di amore e dedizione, e il ricordo delle sue parole e delle sue azioni continuerà a vivere in chi lo ha conosciuto. In questo momento di dolore, possiamo trovare conforto nel sapere che è tornato alla casa del Padre Celeste, dove troverà pace e serenità. La sua eredità di affetto rimarrà con noi per sempre. Vi ringrazio”, conclude.

Gippetto era impegnato nella ricerca delle opere d’arte scomparse e amava raccontare la città, anche nelle sue sfaccettature più complicate, mosso da un profondo senso civico.

La redazione di LiveSicilia si stringe al dolore della famiglia.

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