Palermo, morto Nicola Farruggio: stroncato da un infarto a 59 anni

Era presidente di Federalberghi Palermo. Inutile la corsa in ospedale

PALERMO – E’ morto Nicola Farruggio. Il presidente di Federalberghi Palermo è stato stroncato da un infarto. Inutile la corsa in ospedale. Aveva 59 anni.

Farruggio era anche vicepresidente vicario di Federalberghi Sicilia, qualche settimana fa aveva aperto un altro albergo, il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace. Il suo primo hotel nel capoluogo fu l’Hotel Posta.

Il cordoglio del sindaco di Palermo Lagalla

“Ho appreso con sgomento della prematura scomparsa del presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana Nicola Farruggio – ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. Negli anni il presidente Farruggio ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante con cui dialogare per il miglioramento del settore ricettivo di Palermo e con cui confrontarsi per rendere la nostra città sempre più attrattiva. Il mio pensiero in questo momento di dolore va alla sua famiglia, alla quale rivolgo il cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale”.

Burrafato (Gesap): è stato un faro per il turismo siciliano

“Ci addolora profondamente aver appreso della prematura scomparsa di Nicola Farruggio, imprenditore alberghiero, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana degli albergatori”. Lo dice il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato, a nome di tutto il cda della società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, dove gli albergatori palermitani hanno una piccola quota sociale. “Farruggio è stato un faro per il turismo siciliano, sempre pronto a sfide importanti nel settore alberghiero e interlocutore valido con le istituzioni”, ha concluso Burrafato. A ricordare Farruggio anche Natale Chieppa, ex direttore generale di Gesap, da poco in pensione: “è stato per anni un valido partner di Gesap in progetti per la promozione turistica e per lo sviluppo del turismo a Palermo”.