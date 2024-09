Palermo, morto un uomo finito in mare con la propria auto

La vettura è caduta al molo Quattro Venti. Intervento dei vigili del fuoco

PALERMO – Un uomo di 84 anni è morto cadendo in mare con la propria auto al porto di Palermo. E’ accaduto ieri. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo dentro l’auto e successivamente la vettura caduta dal molo Quattro Venti.

Sono in corso indagini per accertare se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di frontiera.

La vittima è Giuseppe Belvisi, 84 anni, originario di Pantelleria, e doveva imbarcarsi per Tunisi. Non era la prima volta che prendeva quella nave. Si era presentato all’imbarco ma è stato rimandato in biglietteria perché doveva fare il check-in. Una volta tornato indietro si è confuso e ha preso una rampa del molo del Puntone ed è finito a mare.

Gli addetti all’imbarco e i militari della Guardia costiera hanno tentato di tutto per bloccarlo ma non c’è stato nulla da fare. La polizia di frontiera sta seguendo le indagini per cercare di ricostruire quanto successo e stabilire se vi siano o meno responsabilità da parte di quanti si trovavano in banchina ieri sera.