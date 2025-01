Un pomeriggio con Tony Cairoli: il campione di motocross a Palermo

Ospite d'onore dell'inaugurazione di una nuova sede Ducati in città

PALERMO – Uno dei piloti più titolati della storia sarà a Palermo. Si tratta del campione di motocross Tony Cairoli che, sabato 18 gennaio dalle ore 16.00 alle 18.00, sarà l’ospite d’onore dell’inaugurazione della nuova sede Ducati in città, di cui è collaudatore ufficiale dal 2023.

Al civico 24 di via del Carabiniere, il grande motociclista siciliano taglierà il nastro – insieme al team Ducati Palermo – e darà il benvenuto alla concessionaria delle due ruote di cui indossa la maglia. Cairoli, tra i piloti di motocross più vincenti di sempre grazie ai nove titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente nel giro di pochi anni, tra il 2009 e il 2014), è al secondo posto mondiale nella classifica dei campioni di motocross più titolati della storia.

Tra le altre cose, con 94 Gran Premi vinti, è il terzo pilota con più vittorie di sempre. Dopo il taglio del nastro, il campione si concederà a foto e autografi. E non sarà l’unico protagonista degli scatti: Cairoli infatti porta a Palermo la sua moto, una Ducati Desmo450 MX.

A commentare l’arrivo in città del grande campione mondiale di motocross è Iolanda Riolo, a capo del Gruppo. “Ospitare Tony Cairoli per un evento così importante – ha detto – è per noi un onore. Ducati è stata una scelta d’amore e la nostra scommessa vincente. Un brand dall’immenso potenziale di cui inauguriamo a Palermo la seconda sede”.