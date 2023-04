Carta: “La movida dal centro alle borgate marinare senza disagi”

Si pensa a come rivalutare la costa Sud: “Lunedì tavolo tra assessori e partecipate, ragioneremo su come allentare la pressione nel centro storico“

PALERMO – “Sulla questione Mondello e Sferracavallo si insedierà lunedì (domani, ndr) un tavolo tecnico che coinvolgerà diversi assessorati e le società partecipate“. Ad annuncirulro è l’assessore Maurizio Carta ai microfoni di Live Sicilia.

“Ragioneremo – spiega Carta – tutti insieme sulla stagione estiva delle borgate marinare, comprensiva anche della questione movida. In linea generale, possiamo dire, che si cercherà di agevolare la movida lungo la costa, senza, però, produrre disagi ai residenti“. Con l’avvicinarsi della stagione estiva l’amministrazione comunale pensa a come “spostare” la movida per far sì che i cittadini e turisti possano divertirsi, senza, però dare troppo disturbo ai residenti. L’idea dell’assessore Forzinetti prevede la possibilità di tenere accesi gli impianti audio oltre le 3 di notte, questo solamente ai locali che distano almeno 100 metri dalle abitazioni, limite non ritenuto congruo dai cittadini che temono per la loro quotidianità, infatti l’associazione Cid, che si occupa di diritti dei consumatori e dei cittadini, insieme al Comitato “Valorizziamo l’Addaura” , è pronta a rivolgersi al Tar nel caso la bozza dovesse essere approvata.

“Lo spostamento della movida, però, ci consente di abbassare la pressione nel centro città e nella zona con più alta residenza. Non c’è dubbio che negli ultimi tempi il centro storico è diventato un luogo improprio per la movida, anche musicale. Alcune piazza – sottolinea l’assessore – si sono trasformate in discoteche all’aperto senza averne alcuna caratteristica con, inoltre, annesso disturbo alla quiete pubblica. Vorremmo far in modo che ci siano luoghi deputati al tempo libero e al divertimento musicale con tutti i criteri di sicurezza per le persone e benessere per chi vive attorno. Avere questi luoghi permette di togliere la gente da dove non dovrebbe stare. L’allungamento degli orari, dove ci sono le condizioni, per le discoteche permetterebbe una cosa: evitare l’effetto di vedere gente che balla per strada. Meglio che sia una discoteca ad accoglierli perché ha tutti i crismi per farlo“.

Costa Sud

L’assessore Carta, però, insieme al sindaco Lagalla, ha l’obiettivo di rendere nuovamente fruibile la costa Sud della città che, ad oggi, purtroppo è impraticabile: “Ci lavoriamo. Vogliamo favorire l’insediamento di attività anche lungo quella parte di costa. Per fare questo bisogna accelerare, e lo stiamo facendo, sui progetti di riqualificazione. Questo consentirà di guardare a quel lato di costa come costa da sfruttare per il tempo libero. Non dipende solo da noi, ma per quello che ci attiene stiamo cercando di non perdere alcuna occasione“.

Controlli settimanali

Un altro degli obiettivi della giunta Lagalla è quello di contrastare la mala movida e il report fornito ogni settimana dalla polizia municipale certifica il successo dei controlli: “Ho trovato sintonia e collaborazione tra le forze dell’ordine – dice Carta -. C’è un’azione congiunta quotidiana per contrastare la mala movida, questo ci ha permesso di effettuare sanzioni e chiudere alcune attività illegali. Questi controlli hanno fatto scaturire l’effetto positivo nei gestori di alcuni luoghi del divertimento, che hanno capito che è utile uniformarsi alle regole; ci siamo incontrati diverse volte per trovare un punto d’incontro anche per evitare che si sfoci in attività illegali come, per esempio, allo spaccio che va contrastato“.