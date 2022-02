Palermo, movida selvaggia in centro storico: chiusura e multa per un pub

L'operazione congiunta di carabinieri e polizia municipale in piazza Sant'Euno

PALERMO – Quattromila euro circa di sanzioni amministrative e chiusura del locale per cinque giorni. Questa la sintesi di un’operazione congiunta svolta lo scorso weekend in via Sant’Euno dalla polizia municipale e dai carabinieri della stazione di Piazza Marina. Sono molte le infrazioni contestate al titolare di un pub che è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Nel corso del controllo, durante il quale è stato riscontrato che era in corso un intrattenimento musicale, è stata accertata l’occupazione abusiva del suolo pubblico nell’intera via oltre alla presenza di un avventore seduto ad un tavolino e sprovvisto di green pass. Per questi due primi illeciti il titolare del pub è stato multato con ammende di circa 500 euro complessive. Per lui, una multa di 400 euro è scattata anche per aver concesso ad un avventore (multato anche lui per la stessa somma) di occupare un tavolo senza il green pass. Un’altra multa di 3.000 euro è stata elevata, invece, per avere realizzato all’esterno del locale uno spazio con cucina/laboratorio senza la necessaria registrazione sanitaria. Sono stati posti sotto sequestro amministrativo cautelare, con una ulteriore multa di 50 euro, tutte le apparecchiature elettroniche e musicali che servivano per la serata che era, tra l’altro, gestita da un dj senza alcun titolo.