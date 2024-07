Palermo, multa da seimila euro al titolare di un lido dell’Addaura

I controlli della polizia municipale

PALERMO – La polizia municipale ha multato il titolare di un lido sul lungomare Cristoforo Colombo all’Addaura a Palermo. Il proprietario è stato sanzionato con oltre 6 mila euro per diverse violazioni sull’orario di chiusura e sulla somministrazione di cibo e bevande.

Gli agenti hanno contestato anche la mancata esposizione al pubblico della certificazione del ghiaccio alimentare. Infine il titolare non era in possesso dei requisiti professionali per la manipolazione e la somministrazione di alimenti.