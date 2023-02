Musica oltre l’orario consentito e assenza di SCIA: locale sequestrato

I controlli effettuati dai caschi bianchi hanno fatto emergere diverse violazioni

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale di Palermo, nell’ambito dei controlli ispettivi nei luoghi della movida, lo scorso fine settimana, sono intervenuti, su esposto dei residenti, in un locale in via Alessandro Paternostro. All’atto del sopralluogo, nel locale era in corso un evento musicale con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori.

Si occupava, inoltre, con numerosi arredi e attrezzature a servizio dell’attività, l’intera porzione di sede stradale antistante, costringendo i veicoli a deviare per altra strada.

Dal controllo visivo, formale e documentale del locale è emerso che era privo di ogni titolo autorizzativo amministrativo e fiscale e anche l’occupazione di suolo pubblico, nello spazio esterno antistante, era abusiva. È stata fatta comunicazione di notizia di reato:

– art. 633 C.p. e art. 639 bis C.p., perché occupava arbitrariamente una consistente porzione di suolo pubblico, (circa 50 Mq.), al fine di trarne profitto, con numerosi arredi e attrezzature a servizio dell’attività.

– art. 639 C.p., per aver deturpato cose di interesse storico e artistico.



Contestazioni applicate:

– sprovvisto della prescritta SCIA di somministrazione di alimenti e bevande, con verbale di € 5.000;

– sprovvisto della prescritta SCIA sanitaria, con verbale di € 3.000;

– sprovvisto della SCIA di vicinato per la vendita al dettaglio, con verbale di € 3.098;

– gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie strutturali, con verbale di € 2.000;

– sprovvisto del prescritto Piano di autocontrollo HACCP, con verbale di € 2.000;

– art. 20 CdS per l’illecita occupazione di suolo pubblico, con verbale di €173;

– violazione regolamento Dehors 2022, perché sprovvisto della necessaria concessione di suolo pubblico, senza essersi conformato al regolamento comunale, con verbale di € 350;

– sprovvisto della prescritta SCIA sanitaria esterna, con verbale di € 1.000;

– privo della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di € 50.

Sequestro amministrativo cautelare del magazzino commerciale, con apposizione di sigilli e sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con verbale di contestazione di € 50. Immediato il sequestro del pubblico esercizio abusivo.