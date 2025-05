Palermo, Natale Puma e Andrea Mineo aderiscono alla democrazia cristiana

Le ragioni della scelta e il commento del segretario nazionale del partito

PALERMO – Il consigliere comunale di Palermo, Natale Puma e l’ex assessore e consigliere, Andrea Mineo, aderiscono alla Democrazia Cristiana. L’ufficializzazione è avvenuta nelle scorse ore alla presenza di Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito. Natale Puma si iscriverà al gruppo consiliare nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Puma: “Impegno concreto sul territorio”

“Con grande senso di responsabilità e impegno verso il nostro territorio, desidero annunciare ufficialmente la mia adesione alla Democrazia Cristiana – dice Natale Puma – partito che da sempre si fa portatore di valori fondamentali quali la solidarietà, la giustizia sociale, la sussidiarietà e il rispetto per la dignità di ogni individuo. La mia scelta nasce dalla convinzione che solo attraverso un dialogo costruttivo, il confronto con i cittadini e l’impegno concreto sul territorio si possano affrontare le sfide che attendono la città di Palermo”.

“Sono fermamente determinato a lavorare con il massimo impegno – aggiunge – per rappresentare al meglio le istanze della nostra comunità, promuovendo politiche che favoriscano lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e il benessere di tutti. Ringrazio coloro che mi hanno dato fiducia, Totò Cuffaro, segretario nazionale, Stefano Cirillo, segretario regionale, Santi Bellomare, segretario provinciale, e continuerò a impegnarmi in Consiglio comunale, con passione e dedizione, mantenendo sempre al centro dell’azione politica i valori della Democrazia Cristiana”.

Mineo: “Un passo strategico”

“Unirsi alla DC, un partito con una lunga storia e radicamento sul territorio, rappresenta un passo strategico per promuovere in modo più efficace i valori e le iniziative a favore della comunità – dichiara Andrea Mineo, ex assessore al Comune di Palermo -. Insieme a Natale Puma e a tutto il nostro gruppo abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso perchè rispecchia i nostri valori che sono sempre stati quelli della solidarietà, della giustizia, dell’accoglienza, del servizio verso la cittadinanza. Siamo certi che, insieme, potremo continuare a lavorare per un futuro migliore per la nostra città e per tutti i siciliani”.

Cuffaro: “Accogliamo con soddisfazione Puma e Mineo”

“La Democrazia Cristiana – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC – accoglie con soddisfazione ed entusiasmo Natale Puma e Andrea Mineo. La loro scelta testimonia la fiducia nei valori e nei principi che da sempre contraddistinguono il nostro partito e rafforza il nostro impegno nel lavorare per il bene dei cittadini e della comunità. L’adesione di Puma e Mineo ci stimola a proseguire con determinazione nel nostro progetto di unione, coesione e servizio pubblico, fondato sui principi di solidarietà, giustizia sociale e rispetto delle istituzioni”.

“Siamo certi – aggiunge Cuffaro – che i nuovi ingressi daranno un contributo importante in termini di conoscenza del territorio e sapranno farsi apprezzare per le loro capacità politiche e amministrative. A loro va il mio personale benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro condiviso, nell’interesse di tutti i cittadini”.

Il passaggio di Puma e Mineo era nell’aria. Salgono a sei i consiglieri comunali della Dc a Palermo: Domenico Bonanno (Capogruppo), Salvatore Di Maggio, Salvatore Imperiale, Natale Puma, Viviana Raja, Giovanna Rappa.