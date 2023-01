Palermo, nave Gnv in fiamme: aperto il portellone VIDEO

L'imbarcazione brucia dal 14 gennaio

I vigili del fuoco hanno aperto il portellone del traghetto e sono entrati dentro il garage della nave Gnv Superba, dove la srea di sabato 14 gennaio si è sviluppato un incendio mentre il traghetto era ormeggiato nel porto di Palermo.

Da ieri pomeriggio infatti proseguono le operazione di spegnimento nel ponte 4: in particolare sono stati effettuati dei fori dal ponte 6, la copertura sopra il garage, sia dal lato di dritta che di sinistra, da dove è stata inserita della schiuma per cercare di raffreddare la zona dove ci sono i mezzi. Alle operazioni hanno preso parte i vigili del fuoco dei comandi di Genova, Napoli insieme a quelli di Palermo e di altri comandi provinciali della provincia. Le operazioni con lo schiumogeno sono state necessarie per diminuire le temperature nel garage e consentite alle squadre di effettuare le necessarie verifiche.

Dopo aver accertato che vi erano le condizioni si è deciso di procedere all’apertura del portellone, avvenuta nel primo pomeriggio. In questo momento due squadre stanno effettuando le operazioni di spegnimento e smassamento.