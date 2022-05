Vaiolo della scimmia, negativo il secondo paziente ricoverato

Lo conferma il referto dell'Istituto Nazionale per le Malattie infettive

PALERMO – È risultato negativo al vaiolo della scimmia anche il secondo paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive del policlinico Paolo Giaccone. A confermarlo stamani il referto ufficiale dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

30 anni, di origine marocchina, l’uomo era stato ricoverato il 24 Maggio scorso, proveniente da un centro di accoglienza di Canicattì, in provincia di Agrigento.

Come per il primo paziente ricoverato, le condizioni cliniche sono sempre state buone.

“Gli esperti sottolineano che ci sono diverse patologie di origine infettiva -commenta il Commissario dell’AOU Alessandro Caltagirone – che possono determinare una reazione cutanea simile a quella che abbiamo riscontrato in questi pazienti. È nostro interesse fare il possibile affinché vengano diffuse informazioni corrette e verificate ed è per questa ragione che siamo a disposizione per fornire tutte le notizie utili per verificare le informazioni che possono circolare. In atto non c’è alcun allarme legato al vaiolo della scimmia ed è interesse di tutti noi non alimentare preoccupazione e allarmismi ingiustificati nella popolazione”.