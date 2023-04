I vigili del fuoco sono intervenuti anche in provincia per domare i roghi

PALERMO – Nella notte a Palermo sono stati incendiati diversi cumuli di rifiuti.

I vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti della città per spegnere gli incendi appiccati nelle zone dei cassonetti dove c’era qualche catasta di immondizia. Gli incendi in via Pantalica, via Berrettaro, via Villagrazia e via Castiglia. Questi nel capoluogo.

I pompieri sono stati impegnati anche a spegnere un incendio a Villabate (Pa) sempre di spazzatura.