Palermo, nella notte dati alle fiamme cumuli di rifiuti allo Zen

Un'intensa coltre di fumo ha creato non pochi disagi ai residenti

PALERMO – Il quartiere Zen a Palermo è stato assediato dai roghi di rifiuti per tutta la notte e fino a stamattina. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore, con diverse squadre, a fronteggiare le fiamme, effettuando 12i interventi.

Le strade interessate sono sempre le stesse: via Agesia di Siracusa, via Nicolò Pensabene, via Rocky Marciano e via Costante Girardengo, dove un’intensa coltre di fumo ha creato non pochi disagi ai residenti.

Allo Zen, come a Borgo Nuovo, ci sono ancora cumuli di rifiuti accumulati a causa della protesta dei lavoratori della Rap che ha rallentato la raccolta.