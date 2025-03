Palermo, niente ribaltone in panchina: Dionisi verso la conferma

Il casting del club non ha portato a individuare un sostituto

PALERMO – Tanto tuonò… ma non piovve. Si potrebbe intitolare così il film delle ultime 48 ore in casa Palermo calcio. Il ko interno ad opera della Cremonese, con l’ennesima rimonta subita dai rosanero, sembrava segnare la fine del rapporto con il tecnico Dionisi. E la pausa dei campionati per le partite delle Nazionali impegnate in Nation League sembrava agevolare un eventuale ribaltone tecnico che, però, si allontana sempre più.

Da sabato la linea rossa tra viale del Fante e Manchester è stata rovente, il direttore sportivo Osti ha iniziato un casting per affidare la gestione tecnica della squadra a un nuovo allenatore per salvare il piazzamento play-off e cercare di raddrizzare la rotta.

Lunedì sembravano scorrere i titoli di coda sull’esperienza dell’ex tecnico del Sassuolo in rosanero. Il club ha sondato la disponibilità di diversi tecnici esperti. Ma secondo le ultime indiscrezioni nessuno dei candidati ha pienamente convinto la società o nessuno ha voluto accettare l’offerta di guidare la squadra da qui alla fine del campionato senza adeguate garanzie sul progetto tecnico futuro.

Per tutta la giornata di ieri si sono rincorse le voci che hanno accostato il Palermo a diversi tecnici: da Vivarini ad Andreazzoli, da Liverani a De Biasi, fino a Beppe Iachini. Ma la fumata bianca non c’è stata. Così, anche a Manchester si fa sempre più strada l’ipotesi di proseguire il campionato con Dionisi in panchina.

A meno di clamorosi ripensamenti che nel calcio ci possono sempre stare, la linea tracciata è quella di continuare senza ribaltoni in panchina e provare a ricompattarsi in vista della prossima partita contro la Salernitana, dopo la sosta per le Nazionali.