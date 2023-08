Palermo, niente traccia di diossina: rassicurazione dagli esami dell’Arpa

Tutti i valori sono al di sotto di quelli considerati pericolosi

PALERMO – Non c’è traccia di inquinamento da diossina nei 12 campioni di suolo prelevati lo scorso 3 agosto e analizzati dall’Arpa e dal Dipartimento Veterinario dell’Asp. È questo l’esito degli accertamenti avviati dopo gli incendi che hanno colpito la discarica di Bellolampo lo scorso 24 luglio.

Sono state analizzate le aree utilizzate a pascolo che si trovano nel raggio di 4 chilometri dall’impianto dove viene smaltita la spazzatura. I dati sono stati pubblicati dall’ARPA.

Nei campioni di suolo prelevati tra le zone di Villa delle Ginestre, via Costantino e Torretta, tutti i valori sono ben al di sotto di quelli considerati pericolosi dalle norme per i siti ad uso pubblico, privato e residenziale.

Nello specifico (e come si può vedere dalla mappa pubblicata a corredo di questo articolo), i prelievi sono stati compiuti anche in tre punti – Villa delle Ginestre, via Costantino e Torretta – dove sono stati fatti controlli anche sulla qualità dell’aria, che nelle scorse settimane era risultata altamente inquinata da diossine e furani.