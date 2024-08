Palermo, notte di incendi: a fuoco un appartamento e rifiuti

Numerosi gli interventi da parte dei pompieri

PALERMO – Nella notta appena trascorsa i vigili del fuoco a Palermo hanno avuto molto lavoro. I roghi registrati nel capoluogo sono stati diversi, infatti sono andati a fuoco diversi cumuli di rifiuti e un appartamento è andato in fiamme.

I rifiuti a fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Agesia di Siracusa allo Zen, in via Pandora e in via Noce. I roghi sono stati appiccati a cumuli di spazzatura che ancora si trovano per strada nonostante l’intervento di recupero della Rap, l’azienda partecipata che si occupa della raccolta della spazzatura nel capoluogo.

Appartamento a fuoco

Un incendio è divampato in un appartamento in via Nicola Balcescu nella zona Noce a Palermo. Le fiamme hanno provocato un intenso fumo che ha avvolto l’abitazione e la palazzina.

I vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in salvo i residenti. Non ci sono feriti né intossicati.