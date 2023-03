Palermo, nuova rivoluzione del traffico a Piazza Campolo

A decidere le modifiche era stata la passata giunta guidata da Leoluca Orlando

PALERMO – Terza modifica in un mese nel piano che regola il traffico nella zona di via Campolo a Palermo. Il caos delle auto e le proteste dei residenti hanno indotto l’Amministrazione all’ennesimo ritocco della viabilità in una zona che da via Regione Siciliana è porta d’accesso al centro cittadino. L’ordinanza è stata firmata da Sergio Maneri, capo dell’Area Mobilità del Comune. Entro domani l’Amat dovrà apportare le modifiche nella segnaletica orizzontale e verticale.

“Sono state raccolte le nostre proposte – afferma il presidente dell’ottava Circoscrizione Marcello Longo – abbiamo ottenuto il ripristino del precedente senso di marcia in via Ballo e l’eliminazione del doppio senso di circolazione in via Migliaccio, nel tratto tra largo Escrivà e via Scipione”.

Il Comune ha anche cambiato il senso di marcia delle auto in via Scobar, nel tratto tra via Lancia di Brolo e via Migliaccio. Il monitoraggio effettuato dai tecnici del Comune nelle ultime due settimane ha indotto l’Amministrazione a nuovi interventi.

A decidere la rivoluzione nella viabilità della zona era stata la passata giunta guidata da Leoluca Orlando. L’ordinanza venne predisposta nel marzo del 2022. Ma solo quattro settimane fa era diventata operativa. Il traffico delle auto ne aveva risentito e non erano mancati gli incidenti.

Numerose erano state le proteste dei residenti. Alcuni avevano presentato una petizione con decine di firme per chiederne la modifica. Erano seguiti i sopralluoghi del presidente della ottava Circoscrizione e dei vigili urbani. Le modifiche al traffico, se verrà installata la segnaletica secondo quanto previsto nell’ordinanza, saranno operative già da dopodomani.