Palermo, aree per lo ‘sgambamento cani’: pronto il regolamento

La delibera della quarta e della quinta commissione

“Le commissioni consiliari Quarta e Quinta del comune di Palermo hanno presentato una proposta di delibera di iniziativa consiliare per regolamentare le aree di ‘sgambamento cani’. Questa proposta è la sintesi di un lungo confronto tra i consiglieri, rappresentanti delle associazioni e degli assessori interessati per materia”. Questo quanto si legge in una nota di Palazzo delle Aquile.

“Questo regolamento oltre a dare regole certe per favorire la convivenza tra persone e cani, detta disposizioni per l’uso corretto delle cosiddette aree sgambamento per cani, con lo scopo di salvaguardare la sicurezza degli utenti e di garantire il benessere dei cani – dicono i consiglieri Viviana Raja, Germana Canzoneri, Giovanna Rappa, Teresa Piccione, Giuseppe Miceli, Antonio Randazzo, Alberto Mangano, Natale Puma con i Presidenti Salvatore Imperiale e Salvo Alotta -. Allo stesso tempo mira alla realizzazione di aree di sgambamento nelle ville della città, guardando all’intero territorio Comunale, da individuare nelle otto circoscrizioni”.

Alotta e Imperiale aggiungono che “le proposte di delibera che nascono in seno alle commissioni, al cui interno sono rappresentate le forze politiche di opposizione e maggioranza, risultano più complete e più facilmente approvabili in Aula”.