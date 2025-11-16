Palermo, nuovi atti vandalici alla piazzetta Pino Puglisi

Danneggiato l'ennesimo lampione. Avvisate le forze dell'ordine

PALERMO – Continuano gli atti vandalici nel luogo del martirio del Beato Giuseppe Puglisi, la piazzetta palermitana a lui intitolata, a Brancaccio. Lo comunica in una nota il centro Padre Nostro guidato da Maurizio Artale. “La casa museo del Beato Giuseppe Puglisi è stata inserita nel circuito dei luoghi da visitare durante la manifestazione Le Vie dei Tesori. Ieri sera, sabato 16 novembre, intorno alle ore 20, una volontaria del Centro di Accoglienza Padre Nostro, che garantiva l’apertura della casa per le visite, si è accorta che ignoti avevano rotto un lampioncino che illumina il giardinetto prospiciente la statua del Beato Puglisi e ha prontamente avvisato le forze dell’ordine”.

“Tengo a precisare – conclude Artale – che la piazzetta è videosorvegliata da telecamere comunali e, nonostante ciò, ancora non si è riusciti ad identificare i vandali che da anni fanno scempio di questo luogo Sacro. In 11 anni il Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato dal Beato Giuseppe Puglisi ha sostituito 120 lampioncini oltre a farsi carico della manutenzione di tutto ciò che la piazza contiene”.