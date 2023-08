Palermo, nuovo furto con spaccata: minacciata una donna

Prima il colpo, poi la fuga precipitosa.

PALERMO – Nuovo furto con spaccata a Palermo. Il colpo è stato messo a segno nel Bar Tabacchi Liberty in via Giovanni Villani. I ladri come già successo in altri esercizi commerciali hanno utilizzato una vettura rubata per sfondare la vetrina e rubare stecche di sigarette, gratta e vinci e soldi trovati in cassa. Per fuggire via hanno bloccato un’auto guidata da una donna e sotto minaccia l’hanno fatta scendere e sono scappati via. Le indagini sono condotte dai carabinieri. (ANSA).