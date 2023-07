Il Palermo vuole la Serie A: Corini ridisegna la formazione

Nuovi acquisti e nuovo modulo

3' DI LETTURA

L’obiettivo dichiarato a più riprese dal Palermo è quello di ottenere la promozione in Serie A. Dopo il primo anno in serie cadetta dalla rifondazione del club, anno di insediamento del City Group nel capoluogo siciliano, adesso l’asticella si è alzata con grandi ambizioni per la piazza rosanero. La società di viale del Fante vuole tornare nel massimo campionato italiano e al termine di una stagione definita “di assestamento”, il traguardo è diventato quello del passaggio in Serie A. Per farlo, la dirigenza del Palermo ha messo a punto una fase di programmazione a tutto tondo per definire al meglio le possibilità di raggiungere l’obiettivo. Non solo dal punto di vista sportivo, ma anche tanti altri fattori stanno indirizzando i rosa verso un campionato di alto livello.

A partire dal centro sportivo di Torretta, che dovrebbe andare verso l’apertura per il mese di agosto e che consentirà al Palermo di avere una vera e propria casa del club rosanero. La compagine guidata da mister Corini inizierà ad allenarsi lì dal rientro in città, al termine del ritiro che dal 9 luglio al 4 agosto la squadra svolgerà in Trentino Alto Adige. Quasi un mese di preparazione estiva, con già cinque gare amichevoli in programma, per arrivare pronti tatticamente e atleticamente all’inizio della stagione 2023/2024 di Serie B. A questo si aggiungono anche un nuovo sponsor tecnico, ovvero Puma, che vestirà i rosanero in campo e alcuni nuovi sponsor commerciali che accompagneranno la squadra nel corso della stagione.

LA NUOVA FORMAZIONE

Tutti questi elementi “lontani” dal rettangolo verde di gioco che hanno fatto da contorno (ma non per questo meno importanti) a una prima fase di calciomercato che ha ben evidenziato l’obiettivo della società. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo e il consulente del City Football Group Riccardo Bigon hanno lavorato a stretto contatto per ridefinire una rosa coerente con il traguardo da raggiungere. Esperienza, personalità, capacità tecniche, prospettive per il futuro e duttilità sono alcune delle caratteristiche che si possono ritrovare nei nuovi acquisti del club rosanero. Sono già stati ufficializzati, infatti, quattro nuovi arrivi per la squadra del tecnico di Bangolo Mella: Fabio Lucioni, Aljosa Vasic, Leonardo Mancuso e Pietro Ceccaroni sono i nuovi calciatori in casa Palermo. A loro si aggiungerà a breve anche Roberto Insigne, che dopo le visite mediche (in programma tra poche ore) raggiungerà la squadra in ritiro in Trentino.

Giocatori, quelli appena citati, che hanno nelle corde la possibilità di realizzare a pieno le intenzioni della società di viale del Fante. Acquisti che certificano anche una nuova veste tattica che verrà adoperata probabilmente dall’allenatore del Palermo alla sua seconda stagione in rosanero. Il Palermo, a tal proposito, dovrebbe tornare a giocare con il 4-3-3, come già provato da Corini nei primi mesi successivi al suo arrivo a Palermo. Il tecnico dei rosanero, nella passata stagione, rimodulò la sua formazione ottenendo poi il nono posto in classifica e giocando con il 3-5-2 così da dare maggiore stabilità alla sua squadra. La programmazione di quest’anno, però, ha permesso a dirigenza e staff tecnico di muoversi con largo anticipo nel mercato e di poter così costruire una squadra indirizzata sicuramente nel gioco con la difesa a quattro.

I nuovi acquisti targati Palermo, inoltre, saranno probabilmente anche i protagonisti della prossima stagione dei rosanero. Ridisegnando la formazione di Corini con il nuovo assetto tattico, infatti, i rosa potrebbero scendere in campo in questo modo: Pigliacelli; Aurelio, Ceccaroni, Lucioni, Mateju; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. Mancuso, arrivato in rosa come vice Brunori, potrà comunque garantire esperienza e qualche gol quando necessario. Novità rilevanti in casa Palermo, dunque, che deve adesso puntellare la rosa nel corso del ritiro per completare la metamorfosi messa in atto già dalla fine dell’ultima stagione. Nuovo modulo, nuovi calciatori e un solo obiettivo: tornare nel massimo campionato italiano.