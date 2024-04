Palermo, occupa un bene confiscato: indagata imprenditrice antimafia

L'immobile era stato adibito a palestra

PALERMO- Avrebbe occupato abusivamente un immobile confiscato alla criminalità organizzata e avrebbe anche realizzato modifiche non autorizzate all’interno dei locali: condotte per cui l’imprenditrice Valeria Grasso, nota per aver denunciato il racket del pizzo, è indagata per invasione di terreni.

Le accuse

La polizia municipale, in esecuzione di un procedimento del gip, ha disposto il sequestro dell’immobile che Grasso aveva adibito a palestra. Nel 2014 alla donna era stato notificato dal custode giudiziario l’ordine di rilascio dei locali che è nella titolarità dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati. Secondo gli investigatori l’indagata avrebbe anche presentato una falsa segnalazione certificata di inizio attività (Scia).