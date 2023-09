Palermo, presentata la competizione internazionale di nuoto OceanMan

Al Circolo Velico Sferracavallo

PALERMO – Presentata al Circolo Velico Sferracavallo la manifestazione internazionale di nuoto OceanMan. Si tratta di una competizione in acque libere a livello mondiale e approda in Sicilia dopo le tappe ospitate in Argentina, Brasile, Colombia, Spagna, Thailandia, Ecuador, Panama, Bali, Ucraina, Messico, Malesia, Indonesia, Kazakistan, Portogallo, Vietnam e per l’Italia, Cattolica e Lago D’Orta.

Più di duecento nuotatori e nuotatrici provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di 25 nazioni, si sfideranno in un percorso di decine di chilometri per la ‘’race’’ Ultra OceanMan e in un lap per la Sprint. L’evento internazionale porta lo stesso format di gara, regolamento e distanze ovunque. Ad idearlo un team spagnolo che già dal 2015 si è imposto come leader a livello globale e come punto di riferimento per nuotatori ed atleti.

“Vedere Palermo inserita tra le tappe della ‘Ocean Man Swim’ insieme ad altri prestigiosi luoghi in giro per il mondo è senza dubbio motivo d’orgoglio per la città – ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla attraverso un messaggio fatto pervenire all’organizzazione -. Il mio ringraziamento e il supporto dell’amministrazione comunale vanno al Circolo Velico di Sferracavallo per l’impegno e gli sforzi messi in campo per aver portato in Sicilia la prima e unica competizione a livello mondiale in acque libere”.

Il presidente Giuseppe Giunchiglia parla in rappresentanza del Circolo Velico Sferracavallo: “Siamo estremamente orgogliosi di avere contribuito fattivamente affinché questa straordinaria competizione potesse annoverare Palermo tra le meravigliose mete del circuito. Sono doppiamente felice, sia nella mia veste ‘’istituzionale’’ che in quella di sportivo considerato che scenderò in acqua per cimentarmi nella traversata di 25 chilometri. Il Circolo Velico Sferracavallo da sempre promuove lo sport in tutte le sue declinazioni e qualsiasi competizione di respiro nazionale e internazionale troverà nel nostro sodalizio un valido alleato”.