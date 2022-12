Palermo, ok al bilancio di Amg Energia: 827mila euro di utile

All’assemblea ha preso parte per il Comune il vicesindaco, Carolina Varchi, che ha la delega alle società partecipate

2' DI LETTURA

PALERMO – Il bilancio di AMG Energia Spa, chiuso al 31 dicembre 2021, è stato approvato dal socio unico Comune di Palermo. Alla seduta dell’assemblea ha preso parte per l’amministrazione comunale il vicesindaco, l’assessore Maria Carolina Varchi, che ha la delega al controllo analogo delle società partecipate. AMG Energia Spa, utility pubblica a totale partecipazione del Comune di Palermo, a gennaio è diventata Energy Service Company (ESCo) conseguendo la certificazione che le consente di fornire servizi energetici avanzati che producono efficienza. È la prima ESCo a totale capitale pubblico della Sicilia ed una delle poche presenti in Italia.

Il bilancio di AMG Energia si è chiuso con un utile, prima delle imposte, pari a euro 2.147.077 e dopo le imposte di euro 827.957: l’assemblea dei soci ha destinato 300 mila euro alla realizzazione di attività con formula ESCo. “L’approvazione del bilancio da parte del socio Comune è motivo di soddisfazione per la società – sottolinea l’amministratore unico, Domenico Macchiarella – È la conferma di una gestione che ha posto grande attenzione all’uso razionale delle risorse economiche, patrimoniali e professionali. La destinazione di una parte dell’utile per attività ESCo è soprattutto un ulteriore riconoscimento al ruolo della società come asset da valorizzare in chiave di transizione energetica. Stiamo ragionando su un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’alimentazione sostenibile della piscina comunale”.

L’amministratore Macchiarella ha annunciato, inoltre, l’erogazione a tutti i dipendenti della società, nella busta paga di dicembre, di un “bonus bollette” di 250 euro destinato al pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, così come previsto dal governo nazionale con la detassazione dei fringe benefit concessi a questo scopo da parte dei datori di lavoro. “Abbiamo colto questa possibilità – conclude Macchiarella – per fronteggiare la criticità del momento legata al caro bollette, che impatta in maniera pesante sulla gestione di tutte le famiglie”.