Palermo, oltre 10 mila abbonamenti: termine prorogato a settembre

Il club rosanero è secondo solo al Genoa nella classifica delle società con più abbonati in Serie B

1' DI LETTURA

PALERMO – Nell’ultimo giorno previsto per la sottoscrizione degli abbonamenti stagionali del club rosanero è stato sfondato il muro dei 10mila tagliandi venduti, obiettivo inizialmente lanciato dal presidente Dario Mirri all’apertura delle vendite. Un dato di grande rilievo nel panorama italiano, in cui il Palermo si inserisce come secondo club con più abbonati in Serie B (al primo posto il Genoa) e a ridosso della top 10 di Serie A.

A fronte delle tante richieste pervenute di allungare il periodo utile per la sottoscrizione, a vantaggio di chi per diversi motivi non ha ancora avuto la possibilità di procedere all’acquisto, il Palermo ha deciso di prorogare il termine per l’acquisto dell’abbonamento. Sarà infatti possibile procedere nei punti vendita Vivaticket e online su Vivaticket.it fino alle 23.59 del giorno 4 settembre, senza alcuna interruzione di servizio a partire da oggi, con le stesse tariffe rese disponibili finora.

Prorogata anche la convenzione con l’Università degli studi di Palermo: tutti gli studenti in possesso di Unipa Card potranno godere di una tariffa scontata per la sottoscrizione degli abbonamenti, ovvero la stessa prevista per la fase di prelazione. Tale tariffa è riservata anche a docenti e personale Unipa. Tali tessere stagionali potranno essere sottoscritte fino al 4 settembre esclusivamente in presenza presso il punto vendita speciale dello Stadio “Renzo Barbera” (dalle ore 10 alle ore 18, orario continuato), esibendo la propria Unipa Card (studenti) o il cedolino comprensivo di dati personali (docenti e personale Unipa).